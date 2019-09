Instagram gaat strenger kijken naar berichten over dieetproducten en cosmetische chirurgie, zegt het bedrijf woensdag in The Guardian. Ook voor Facebook, het moederbedrijf van Instagram, gaan strengere regels gelden.

Berichten waarin gebruikers worden gewezen op gewichtsverliesproducten of cosmetische ingrepen, zullen niet langer zichtbaar zijn voor mensen jonger dan 18 jaar als het bericht gebruikers aanzet tot kopen of is voorzien van een verkoopprijs.

Ook berichten waarin op dezelfde manier producten voor wondermiddeltjes aan bod komen, worden van Instagram verwijderd. Het gaat bijvoorbeeld om een bericht waarin een afslankmiddel wordt aangeprezen in combinatie met een kortingscode.

Begin dit jaar kwam de Kardashian-familie nog onder vuur te liggen voor het promoten van dieetproducten op sociale media. De realitysterren zouden de schijn wekken dat een dieetthee een wondermiddel is door niet te vermelden dat zij gebruikmaken van een diëtist en persoonlijke trainer, aldus critici.