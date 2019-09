Facebook brengt een gadget uit waarmee mensen hun tv kunnen gebruiken om te videobellen, maakt het bedrijf woensdag bekend op zijn website. Gebruikers kunnen de Portal TV, zoals het apparaat heet, op of onder hun tv plaatsen om via Facebook Messenger of WhatsApp te beeldbellen.

De camera van de Portal TV kan bewegen om het onderwerp te volgen, zodat mensen tijdens het videobellen vrijuit kunnen rondlopen of bewegen, aldus Facebook. De lens is bovendien voorzien van een schuifmechanisme om de camera te blokkeren.

Ook kunnen gebruikers de camera, evenals de microfoon op het apparaat, digitaal uitschakelen. In de Verenigde Staten en Canada kunnen gebruikers bovendien het 'Hey Portal'-commando gebruiken om een ingebouwde stemassistent te activeren.

Woensdag werd tevens bekend dat audio die na het 'Hey Portal'-commando werd opgenomen, door mensen beluisterd kon worden. Facebook benoemt deze praktijk ook in de aankondiging van de Portal TV.

Eerder ontstond ophef omdat bedrijven, waaronder Facebook, niet duidelijk maakten dat mensen de opnames konden beluisteren. Ook bij Amazon, Google, Apple, Microsoft bleek dit zo te zijn, zonder dat de bedrijven dit expliciet aan gebruikers duidelijk hadden gemaakt.

Net als andere Portal-producten van Facebook is de tv-gadget niet te koop in Nederland. Het is onduidelijk of Facebook plannen heeft om de productlijn in Nederland te introduceren.