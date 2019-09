Ruim negen miljoen Hyves-profielen zijn online terug te vinden via archiveringswebsite The Wayback Machine, blijkt woensdag na een tip van VPNgids.nl.

Hyves.nl was tussen 2004 en 2013 een populair Nederlands sociaal netwerk waarop zo'n tien miljoen Nederlanders een profiel hadden. Door onder meer de opkomst van Facebook werd de site echter minder populair en ging het netwerk in 2013 offline.

Nadat de site offline was gegaan, zijn de profielen met foto's en krabbels verwijderd. Toch blijken vrijwel alle profielen online nog vindbaar, doordat kopieën van de profielpagina's zijn opgeslagen in het online archief van Archive.org, een website die zoveel mogelijk webpagina's wil archiveren voor toekomstige generaties.

Uit de archieven blijkt dat zo'n negen miljoen profielen bewaard zijn gebleven. Wanneer je je oude gebruikersnaam nog weet, kun je bekijken of je profiel terug te vinden is door op web.archive.org je gebruikersnaam gevolgd door '.hyves.nl' in te voeren. Ook gearchiveerde profielen van vrienden kun je aanklikken en bekijken.

De meeste kopieën zijn gemaakt in 2005 (niet lang na de oprichting van Hyves) en eind november 2013, vlak voordat het netwerk offline ging.

Profiel verwijderen uit The Wayback Machine

VPNgids.nl probeerde in februari 2019 al contact te krijgen met Archive.org om te vragen hoe een profiel verwijderd kan worden uit het archief, maar kreeg geen reactie. Normaal gesproken kan alleen de eigenaar van een website een dergelijk verzoek indienen.

Omdat de data op het moment van verzamelen openbaar waren, is het archiveren van de pagina's niet strafbaar. Wel moet Archive.org voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), omdat de site met de profielpagina's persoonsgegevens verwerkt.

Onder de AVG heb je als persoon recht op inzage in en verwijdering van persoonlijke gegevens bij een organisatie. Als je je oude profielpagina wil laten verwijderen, dan kun je bij Archive.org schriftelijk vragen om inzage en de verwijdering van persoonsgegevens.

Inloggegevens mogelijk bewaard na doorstart als Hyves Games

Nadat Hyves als sociaal netwerk offline was gegaan, kreeg het platform een doorstart als spelletjeswebsite Hyves Games. Mogelijk bewaarde TMG, dat de site op dat moment in handen had, gegevens als gebruikersnamen, wachtwoorden, voornamen, achternamen en e-mailadressen.

In 2018 verkocht TMG Hyves Games. De meeste overgebleven data verhuisden mee, op de wachtwoorden na. Inmiddels is het domein eigendom van het internationale mediabedrijf Azerion, dat na vragen van VPNgids.nl laat weten de gegevens van oude accounts mogelijk nog te hebben.