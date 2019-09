Vodafone Duitsland laat dinsdag in een persbericht weten dat voor het eerst met behulp van 5G-technologie van de provider een trein op afstand is bestuurd. Hierdoor kunnen machinisten een trein in de toekomst mogelijk vanuit huis aansturen.

Met behulp van 5G kon de machinist op afstand de trein laten versnellen en afremmen. Dat gebeurde recentelijk op een testbaan in Duitsland.

"Als het netwerk in het echt werkt zoals het op de testbaan werkt, kan thuiswerken voor machinisten in de toekomst realiteit worden", zegt Vodafone-topman Alexander Saul. In eerste instantie is het de bedoeling dat machinisten van goederentreinen gebruik gaan maken van de techniek.

Snelheid van 5G

5G, de opvolger van het 4G-netwerk, is in staat om data te versturen met een snelheid van 500 megabit per seconde. Dit betekent dat data zo snel verstuurd kunnen worden, dat een machinist tijdig kan reageren op gevaren op het spoor. De nieuwe 5G-trein reageert volgens Vodafone in minder dan tien milliseconden op de invoer van de machinist.

Het zal nog even duren totdat de 5G-technologie daadwerkelijk gebruikt zal worden om treinen te besturen. In Duitsland is de dekking van 5G nog erg beperkt. In Nederland is nog geen enkel 5G-netwerk beschikbaar.