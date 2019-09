AMBER Alert zendt woensdag een testbericht uit door heel Nederland. Hiermee wordt gecontroleerd of het landelijke alarm voor vermiste kinderen naar behoren werkt.

Woensdagmiddag om 12.00 uur wordt een testbericht van AMBER Alert uitgestuurd. Dat gebeurt twee keer per jaar.

Een AMBER Alert wordt door de politie verzonden als een kind in levensgevaar is. Dit waarschuwingssysteem werkt landelijk en wordt ingezet bij urgente kindervermissingen en -ontvoeringen.

Dat gebeurt uitsluitend op verzoek van de politie. Gemiddeld wordt zo'n bericht één tot twee keer per jaar uitgestuurd.

Sinds wanneer bestaat het AMBER Alert-systeem?

Oorspronkelijk ontstond het systeem in 1996 in de Verenigde Staten. AMBER is dan ook een acroniem voor America's Missing: Broadcast Emergency Response. De naam werd bedacht nadat de negenjarige Amber Hagerman uit Texas was ontvoerd en vermoord.

Het AMBER Alert bestaat sinds 2008 in Nederland en ontstond uit een samenwerking tussen het softwarebedrijf Netpresenter en de Nationale Politie. Inmiddels bereikt het systeem zo'n twaalf miljoen Nederlandse volwassenen die kunnen meehelpen zoeken.

Hoe werkt het AMBER Alert?

Een AMBER Alert wordt verspreid via sms, sociale media, snelwegborden, reclameschermen, e-mail, tv en radio. In apps zoals Facebook, 9292 en Google Waze komen de meldingen ook binnen.

Om de meldingen altijd te ontvangen, moeten gebruikers zich aanmelden. Dat kan via de Ik zoek mee-pagina van AMBER Alert. Daarop is het mogelijk om je aan te melden via e-mail en sms.

AMBER Alert heeft ook een mobiele app waarmee de notificaties worden verspreid. Met deze apps worden ook Vermist Kind Alerts verzonden. Dit gebeurt ongeveer twintig keer per jaar.

Bij een Vermist Kind Alert is in tegenstelling tot bij een AMBER Alert geen sprake van levensgevaar. Bij zulke gevallen maakt de politie zich wel "ernstige zorgen om het welzijn van het kind".

Waarom een wordt een testbericht verzonden?

Het idee is dat een AMBER Alert zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen moet bereiken.

Een intern team controleert het systeem continu, maar de publieke test fungeert als extra stap om de werking van het systeem te controleren.

Hoe ontvang je het AMBER Alert-testbericht?

Als je bent aangemeld via e-mail of de AMBER Alert-app, dan krijg je het testbericht vanzelf binnen. Op Facebook en Twitter worden via de AMBER Alert-accounts ook testberichten geplaatst.

Het testbericht wordt niet verzonden via sms. Wel kunnen gebruikers controleren of ze aangemeld zijn door AMBER AAN naar 5100 te sms'en.