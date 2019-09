De populaire podcastapp Pocket Casts kondigt woensdag in een blogbericht aan dat de app voortaan gratis te downloaden is. Naast de onbetaalde versie kunnen gebruikers binnenkort ook kiezen voor Pocket Casts Plus, een betaalde abonnementsdienst.

De app kostte voorheen 2,99 euro op Android en 4,49 euro op iOS. Nu zijn alle functies die voorheen geld kostten gratis beschikbaar voor gebruikers.

Pocket Casts heeft daarnaast een betaald abonnement aangekondigd met extra functies. Hiermee krijgen abonnees toegang tot de desktopapp, de mogelijkheid om tot 10 GB aan bestanden te uploaden naar de cloud en om speciale thema's en appiconen te gebruiken.

De Plus-versie van de app gaat voor desktop- en Android-gebruikers 1,09 euro per maand, of 10,99 euro per jaar kosten. Voor iOS zijn de prijzen nog onduidelijk, omdat de update van de app nog wacht op goedkeuring van Apple.

Gebruikers van Pocket Casts die de desktopapp in het verleden hebben gekocht, krijgen levenslang toegang tot Pocket Casts Plus. Gebruikers die de mobiele app kochten voordat die gratis werd, hebben pech.

Voor Android is de uitrol van het abonnement al begonnen, op andere platforms is de app al wel gratis, maar kan nog geen abonnement worden afgesloten.