Nederlanders kunnen vanaf woensdag ook een mannelijke stem kiezen voor de Google Assistent. Dat maakt Google bekend. De spraakhulp had voorheen alleen een Nederlandse vrouwenstem.

Als iemand de Google Assistent voor het eerst gebruikt, wordt voortaan willekeurig gekozen voor een van de twee stemmen. De stem is handmatig alsnog aan te passen.

De mannenstem wordt op dit moment uitgerold. Google meldt dat het enkele uren kan duren voordat deze voor iedereen beschikbaar is. Het is niet bekend van wie de stem is.

Google Assistent kwam vorig jaar voor het eerst beschikbaar in het Nederlands. Met de slimme assistent kunnen gebruikers aan hun telefoons of luidsprekers vragen om bijvoorbeeld een afspraak in te plannen of om muziek af te spelen.

Bedrijven luisterden mee met assistenten

Spraakassistenten, zoals Google Assistent en Siri van Apple, kwamen de afgelopen maanden nog negatief in het nieuws. Techbedrijven schakelden werknemers in om met fragmenten van spraakopdrachten mee te luisteren. Dat gebeurde zonder medeweten van de gebruikers.

Google besloot in augustus voorlopig te stoppen met het transcriberen van deze audiofragmenten. Ook worden opnames uit Europese landen tijdelijk niet meer beluisterd. Later zal dat weer wel gebeuren. Verwerken van deze gegevens is volgens Google belangrijk om de diensten te verbeteren. Zo moet de virtuele assistent bijvoorbeeld beter dialecten en andere talen herkennen.