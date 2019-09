De Amerikaanse retail- en internetgigant Amazon heeft een nieuwe variant van zijn streamingdienst Amazon Music uitgebracht, waarmee gebruikers muziek kunnen luisteren in high definition (hd) en ultra hd, zonder kwaliteitsverlies van audio. De dienst is in eerste instantie alleen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Japan beschikbaar, maakt het bedrijf bekend op zijn website.

De nieuwe streamingdienst heet Amazon Music HD en biedt ruim vijftig miljoen liedjes in hd-audiokwaliteit en miljoenen in ultra hd. De hoogst beschikbare kwaliteit audio wordt automatisch geselecteerd bij het afspelen van een nummer.

Met de dienst wil Amazon "het gemak van streamen combineren met alle emotie, kracht, helderheid en nuance van de originele opnames". Daarbij zouden details hoorbaar zijn die normaal gesproken verloren gaan bij de compressie voor het digitaal afspelen van een nummer.

De dienst gaat in de VS 14,99 dollar (ongeveer 13,60 euro) kosten en 12,99 dollar voor Prime-leden, de abonnementsdienst van Amazon. Op dit moment is de dienst nog niet zichtbaar op de Duitse versie van de website, waarop ook Nederlanders terecht kunnen voor bijvoorbeeld een Prime-abonnement.

Amazon kwam eerder al met de streamingdienst Amazon Music Unlimited waarbij gebruikers nummers in de reguliere kwaliteit konden luisteren. Prime-leden hadden daarnaast gratis toegang tot enkele miljoenen nummers.