Nederland moet zijn voorsprong op het gebied van kwantumcomputers niet kwijtraken, zegt natuurkundige Robbert Dijkgraaf tegen Het Financieele Dagblad. Vooral de commerciële toepassingen van de technologie zijn een belangrijk punt.

Dijkgraaf overhandigde maandag de Nationale Agenda Quantum Technologie aan staatssecretaris van Economische Zaken, Mona Keijzer. In de agenda melden wetenschappers dat Nederland een voorloper is op het gebied van kwantumtechnologie, maar dat het niet vanzelfsprekend is dat deze positie ook economisch gebruikt gaat worden.

Na vragen van Het Financieele Dagblad vertelt Dijkgraaf dat Nederland een strategische voorsprong heeft op de rest van de wereld op het gebied van kwantumcomputers. "Wat we moeten voorkomen is dat straks de hele wereld deze technologie gebruikt en dat Nederland dan niet in de voorhoede staat."

In januari heeft technologiebedrijf IBM de eerste commerciële toepassing voor kwantumcomputers gepubliceerd. Het IBM Q System One is een kwantumcomputer die in een speciaal ontworpen ruimte staat om hem optimaal te laten werken. Het apparaat is niet te koop, maar is wel online te gebruiken.

Een kwantumcomputer is een computer, gebaseerd op kwantummechanica, die gebruikt kan worden om computers te maken die beter zijn dan de computers van nu. Deze kwantumcomputers kunnen extreem ingewikkelde berekeningen uitvoeren, die op een normale computer niet mogelijk zijn. De technologie staat op dit moment nog in de kinderschoenen, maar kan in de toekomst zeer effectief worden.