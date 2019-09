Google is mogelijk van plan om zijn gamestreamingdienst Stadia vanaf volgend jaar aan te bieden via Android TV. Dat staat in een gelekte Powerpoint-slide in handen van XDA Developers.

Onder het kopje van Android 11, de versie van het besturingsprogramma die volgend jaar op de markt moet komen, staat 'Stadia integration'. Stadia is de streamingdienst die Google dit jaar met veel furore aankondigde. Gamers moeten hiermee op termijn op elk scherm kunnen gamen.

Momenteel kunnen geïnteresseerden zich alleen inschrijven voor een early adopter-pakket van Stadia, dat via een Chromecast aan de televisie moet worden verbonden. De komst van Android 11 naar Android TV - ergens in 2020 - zou dat kunnen veranderen, in de vorm van een eigen Stadia-app.

Stadia is vanaf november beschikbaar in Nederland. Voor een maandelijks bedrag van 9,99 euro kunnen gebruikers in 4K games spelen via de dienst. Betalende abonnees krijgen daarbij een aantal gratis games, maar andere games moeten eerst worden aangekocht. Er komt ook een gratis optie, die alleen streamen in HD-kwaliteit zal ondersteunen.