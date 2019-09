De Russische hacker Andrei Tyurin zal later deze maand bekennen dat hij schuldig is aan verschillende hacks in de Verenigde Staten waarmee hij miljoenen gegevens buitmaakte, zo schrijft Bloomberg maandag na inzage van rechtbankdocumenten.

Tyurin werd een jaar geleden door Georgië uitgeleverd aan de VS. Hij wordt ervan verdacht de Amerikaanse bank JPMorgan Chase te hebben aangevallen. Daarbij werden gegevens van 80 miljoen klanten gestolen.

Naast JPMorgan werden ook andere financiële instellingen en bedrijven aangevallen. Amerikaanse autoriteiten vermoeden dat Tyurin verantwoordelijk is voor de grootste datadiefstal van financiële instellingen ooit in de VS.

De aanval was zo groot dat de autoriteiten aanvankelijk dachten dat het ging om een aanval waar Russische inlichtingendiensten mogelijk bij betrokken waren. Daarna kwamen ze erachter dat het ging om een criminele organisatie die de financiën gebruikte om geld wit te wassen en online te gokken.

Tyurin werd aangeklaagd voor onder meer computervredebreuk, waar een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar op staat. Ook wordt hij verdacht van transactiefraude, waarop een celstraf van maximaal dertig jaar staat.