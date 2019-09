Google organiseert op 15 oktober een evenement in New York waarbij hoogstwaarschijnlijk de nieuwe Pixel 4-telefoons en andere hardware uit de doeken worden gedaan, schrijft onder meer The Verge maandag.

Het techbedrijf verstuurde maandagavond uitnodigingen voor het aanstaande Made by Google-evenement naar de pers. In het bericht worden media uitgenodigd om "een paar nieuwe dingen die Google heeft gemaakt" te komen bekijken.

Het is aannemelijk dat Google tijdens het evenement de Pixel 4 en Pixel 4 XL zal presenteren. De afgelopen weken lekte al veel informatie over de toestellen, onder meer op foto's en in video's.

De Pixel 4 krijgt achterop naar verluidt een dubbele cameralens. Ze worden in een vierkante vorm geplaatst, waarin ook een flitser en een extra sensor aanwezig zijn. Verder maakte Google al bekend dat de telefoons aan de voorkant sensoren krijgen waarmee handgebaren herkend kunnen worden. Ook is er een 3D-gezichtsscanner, die ook vanuit verschillende hoeken werkt, aanwezig.

Naast telefoons worden ook andere apparaten verwacht tijdens het evenement. Zo toont Google mogelijk de opvolger van zijn in 2017 verschenen Pixelbook-laptop. Daarnaast worden wellicht nieuwe Google Home-speakers gepresenteerd.

Google bracht eerdere Pixel-telefoons niet officieel in Nederland uit. Het is niet bekend of de Pixel 4 wel in Nederland verschijnt.