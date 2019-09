Een database met gegevens over de gehele Ecuadoriaanse bevolking was via een lek publiekelijk bereikbaar, schrijft ZDNet op basis van eigen onderzoek. Via de database zijn onder meer gegevens te achterhalen van miljoenen Ecuadoriaanse kinderen en zelfs WikiLeaks-oprichter Julian Assange, die tot dit jaar in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen verbleef.

De server was volgens ZDNet en onderzoekers Noam Rotem en Ran Locar verkeerd ingesteld, waardoor de informatie van ruim 20.8 miljoen gebruikers in feite op straat lag. Ecuador telt 16.6 miljoen burgers: de andere informatie zou mogelijk toebehoren aan overledenen.

De database zou toebehoren aan Novaestrat, een marktonderzoeker die actief is in het Zuid-Amerikaanse land.

De onderzoekers vonden een enorme hoeveelheid informatie, waaronder de stambomen van families, thuisadressen, financiële en arbeidsgerelateerde informatie en autoregistraties. De informatie "lijkt afkomstig van overheidsbronnen", schrijft ZDNet.

Voor elke Ecuadoriaanse burger was zelfs een lijst van familieleden inzichtelijk. ZDNet vond informatie over 6.77 miljoen kinderen onder de achttien, gesorteerd op geboortejaar. Vanaf 2016 lijkt dit gedeelte van de database niet meer volledig.

Ook was er informatie te vinden over de huidige president van Ecuador.