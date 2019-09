Minstens acht gemeenten die een wifisubsidie van de Europese Unie hadden aangevraagd, hebben het geld weer teruggegeven aan de EU. De benodigde investering vanuit de gemeente blijkt vaak groter te zijn dan verwacht, schrijft Follow the Money (FTM) maandag op basis van eigen onderzoek.

In totaal vroegen 48 gemeenten vouchers aan via het WiFi4EU-programma, dat dorpen en steden in Europa 15.000 euro biedt om gratis wifihotspots op te zetten. Maar volgens FTM hebben ambtenaren zich van tevoren niet voldoende verdiept in de verwachte investering vanuit de gemeente.

De voucher is namelijk alleen te verzilveren bij bedrijven die wifihotspots installeren. De kosten van het abonnement en het onderhoud zijn voor de gemeente, die het netwerk minstens drie jaar in de lucht moet houden. De geschatte kosten liggen tussen de 1.320 euro en 10.000 euro per jaar.

Volgens FTM hebben de gemeenten Aalten, Bodegraven-Reeuwijk, Heusden, Lisse, Hulst, Hilvarenbeek, Marum en Reusel-De Mierden de vouchers teruggegeven. Nog vier gemeenten zouden twijfelen. De vouchers worden beschikbaar gesteld aan de eerste achtduizend Europese gemeenten die zich melden en voldoen aan de eisen, in drie rondes.

Nederland stemde in 2017 tegen het opzetten van het fonds, dat in totaal 120 miljoen euro aan subsidie verstrekt. De vouchers werden in december en mei toegekend.