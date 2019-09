Casey Viner, een negentienjarige verdachte van een dodelijke grap met het alarmnummer 911 in de Verenigde Staten, is veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf. De hoofdverdachte in de zaak werd in maart veroordeeld tot twintig jaar cel.

De zaak draait om het zogenoemde swatting, waarbij iemand de Amerikaanse politie belt en een valse melding doet. Het incident leidde in december 2017 in de Amerikaanse staat Kansas tot de dood van een onschuldige 28-jarige man.

De 26-jarige hoofdverdachte Tyler Barris bekende eerder al de valse melding te hebben gedaan. Hij werd daartoe aangezet door Viner, die het adres van de onschuldige man aan Barris had doorgegeven. Viner dacht dat dit het adres was van Shane Gaskill, waarmee hij online in een ruzie verwikkeld was.

Viner vroeg aan Barris om de politie naar het vermeende adres van Gaskill te sturen. Dat gebeurde na een ruzie in het online schietspel Call of Duty: WWII. Gaskill bleek echter niet langer op het betreffende adres te wonen. Toen de bewoner de deur opende en een onverwachte beweging maakte, werd hij door een politieagent neergeschoten. Hij overleed vervolgens in het ziekenhuis.

Ook Gaskill moet voor de rechter verschijnen. Hij wordt verdacht van onder meer valsheid in geschrifte. Voor dit strafbare feit kan hij een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar krijgen.