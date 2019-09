Snap, het bedrijf achter Snapchat, heeft een overzicht van politieke advertenties openbaar gemaakt, waaronder advertenties die in Nederland te zien zijn geweest. Het gaat om reclame over politieke kandidaten of politieke onderwerpen.

De advertentiebibliotheek geeft aan welk bedrijf voor de advertentie betaald heeft, hoe vaak de reclame door Snapchat-gebruikers gezien is en welk bedrag aan de advertentie is gespendeerd.

Ook is zichtbaar of de adverteerder zijn reclame heeft toegespitst op mensen van een bepaald geslacht, een leeftijdscategorie, locatie, interesses en of de advertentie zichtbaar was voor alleen Android- of alleen iOS-gebruikers.

Snap volgt met zijn bibliotheek onder meer Facebook en Twitter, die na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 onder druk kwamen te liggen om transparanter te zijn over politieke adverteerders. Dat volgde na pogingen van Rusland om de verkiezingen te beïnvloeden.

Geïnteresseerden kunnen een archief van alle politieke Snapchat-advertenties uit 2018 downloaden. Ook is een voorlopig overzicht van advertenties uit 2019 te vinden.