De Android-apps van onder meer Uber, Runkeeper, Pinterest en Wordfeud schenden de privacy van gebruikers door identificeerbare informatie naar servers van derden te sturen, blijkt uit onderzoek van de Belgische krant De Tijd. Dat is bovendien in strijd met het privacybeleid van Android-beheerder Google.

In het onderzoek liet De Tijd 120 in België populaire apps uit de Play Store analyseren. Daarvan overtreden 26 apps de Android-richtlijnen door privégegevens in combinatie met een uniek identificatienummer te versturen.

Naast de eerder genoemde apps gaat het onder meer om twee apps van het sociale medium Foursquare, meditatieapp Headspace, hotelplatform HotelTonight (onderdeel van Airbnb), bierapp Untappd, huidkankerapp SkinVision en Takaway.com (Thuisbezorgd). Ook de app van De Tijd zelf lekt de gegevens.

De apps versturen naast privégegevens ook het zogenoemde advertentie-ID. Dat is een unieke code waarmee adverteerders hun reclame kunnen toespitsen op specifieke gebruikers. Android-gebruikers kunnen hun persoonlijke advertentie-ID in de instellingen van hun smartphone resetten. Als zij dat doen, moeten bedrijven opnieuw beginnen met het opbouwen van een profiel om gericht te kunnen adverteren.

Bedrijven kunnen gebruikers blijven volgen

Omdat bij de 26 apps ook privégegevens worden meegestuurd, zouden bedrijven het oude identificatienummer aan het nieuwe kunnen koppelen. De code resetten, waarmee gebruikers hun privacy zouden moeten kunnen beschermen, heeft in dat geval geen zin.

Een woordvoerder van Google in België laat aan De Tijd weten dat de bedrijven achter de apps die het privacybeleid van de Play Store overtreden daarvan op de hoogte worden gebracht. Google kan maatregelen nemen tegen apps die het beleid schenden.

Uit de analyse bleek overigens dat FaceApp, een uit Rusland afkomstige app waar in juli veel ophef over ontstond, zich niet schuldig maakt aan de betreffende overtreding. Deskundigen die zich eerder over de app bogen, meldden destijds al dat de praktijk rond FaceApp niet veel afwijkt van die van bijvoorbeeld Instagram.

Apps op het met Android concurrerende besturingssysteem iOS zijn niet door De Tijd onderzocht, omdat de software niet aangepast kon worden om de test uit te voeren.