Een twintigjarige Fransman is vrijdag in Roissy opgepakt, omdat hij verdacht wordt van afpersing door middel van naaktfoto's. Volgens Franse media hebben 28.000 slachtoffers zich gemeld. De man heeft bekend en gezegd dat hij alleen werkt.

In e-mails die hij naar zijn slachtoffers stuurde, vertelde de man dat hij in het bezit was van webcamfoto's waarop het slachtoffer naakt te zien was. Het is niet bekend of de man inderdaad foto's in bezit had.

Slachtoffers moesten voor 500 euro aan bitcoins overmaken naar de man. Als ze dit niet deden, zou de crimineel de foto's publiceren. Ongeveer vijftig mensen hebben hem betaald.

Slachtoffers vertellen dat ze een e-mail in het Frans of in het Engels ontvingen. In de mail stond vaak dat beelden in het bezit van de man kwamen toen ze pornosites bezochten.

Om de mails geloofwaardiger te maken voegde de man oude wachtwoorden toe aan de berichten. Deze heeft hij waarschijnlijk verkregen via databases op het darkweb.