Uit onderzoek van de BBC is gebleken dat YouTube advertenties toont bij video's met nepbehandelingen van kanker. Het gaat om video's in tien verschillende talen. De advertenties waren van onder andere Samsung en Grammarly.

Zo worden in de video onder meer het eten van baksoda of kurkuma, het drinken van sappen of ezelmelk en vasten als genezingen genoemd. Geen van de voorgestelde methodes om kanker te genezen, is klinisch bewezen.

Naast advertenties van Samsung en Grammarly zijn ook advertenties van Heinz en verschillende Britse universiteiten getoond.

In een reactie aan de BBC heeft Samsung laten weten dat het "geen connectie" met de betreffende video's heeft. Heinz laat weten dat het "een aantal geautomatiseerde en menselijke controles" heeft om te bepalen voor welke video's zijn advertenties beschikbaar zijn. Daarnaast is Heinz "bezorgd over dit voorbeeld" en heeft het "maatregelen genomen om de betreffende kanalen te blokkeren".

Videoplatform trof al eerder maatregelen

YouTube-gebruikers kunnen via voorgestelde video's op de nepbehandelingen stuiten. Zelfs als de gebruiker een wetenschappelijke, medische video over kankerbehandelingen kijkt, is het mogelijk om vanzelf bij de niet-werkende behandelingen terecht te komen.

YouTube heeft in januari al laten weten dat video's die "gebruikers op een schadelijke manier informeren" minder vaak voorgesteld zullen worden. Dit gaat echter over slechts een klein deel van de Engelse video's op het platform. Voor de negen andere talen waarvan de BBC video's met nepgenezingen heeft gevonden, geldt dit niet. Daarbij worden de video's nog steeds gesuggereerd.

YouTube lag vaker onder vuur vanwege advertenties

Dit is niet de eerste keer dat YouTube in opspraak raakt vanwege advertenties die bij zijn video's getoond worden. In 2017 besloten meer dan 250 merken om geen advertenties meer te tonen op het videoplatform, omdat er advertenties getoond werden bij video's met extremistische inhoud.

In februari 2019 werden advertenties getoond bij video's met kindermishandeling, wat ook tot een boycot van bepaalde adverteerders leidde.