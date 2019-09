Google Assistent is vanaf volgende week beschikbaar voor Chromebooks in Nederland, schrijft 9To5Google donderdag. De site heeft een lijst met landen en talen gevonden in de code van de update die waarschijnlijk volgende week uitkomt.

De spraakassistent wordt met de update voor het eerst beschikbaar voor Chromebooks.

In eerste instantie kan de assistent in slechts vijftien landen gebruikt worden, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Andere landen volgen mogelijk bij de update die in december wordt verwacht.

Voor gebruikers van G Suite, de zakelijke versie van de diensten van Google, wordt de assistent niet beschikbaar gesteld. Google zou nog aan het beheer van de assistent voor zakelijke klanten werken.