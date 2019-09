In de Amerikaanse staat Florida is een vermissingszaak na 22 jaar opgelost nadat iemand bij toeval de auto van de vermiste persoon op Google Earth ontdekte.

William Earl Moldt werd vermist sinds november 1997, toen hij na een cafébezoek niet thuiskwam. Bij het verlaten van de kroeg had hij zijn vriendin gebeld dat hij eraan kwam. Zijn lichaam en auto werden nooit gevonden, totdat een oud-bewoner van de wijk Palm Beach die op Google Earth rondkeek de auto ontdekte.

De auto lag aan de rand van het meer, maar was vanaf de kant niet te zien. De oud-bewoner besloot zijn vorige buurman te vragen of hij iets van de auto af wist. Die schakelde daarop een andere buurman in om met een drone te controleren of de auto daar daadwerkelijk lag.

De lokale politie haalde de auto vervolgens uit het water en vond daarin de stoffelijke resten van de destijds veertigjarige Moldt. Toen de man verdween, was de woonwijk nog in aanbouw.

De politie vertelt aan de BBC dat ze vermoedt dat Moldt de macht over het stuur is verloren en zo in het meer is beland, maar "dat je niet kunt vaststellen wat er zoveel jaar geleden is gebeurd". Tijdens het initiële onderzoek was er "geen aanwijzing dat dit was gebeurd".