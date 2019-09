Zet je taken op een lijstje met Microsoft To Do en ontdek een interessant alternatief voor Google Chrome en Firefox met Vivaldi op Android.

Disney+

Nederland mag als eerste land ter wereld aan de slag met Disney+, de nieuwe streamingdienst die je tot 12 november gratis kunt uitproberen. De Netflix-concurrent van Disney heeft al een flink aanbod met onder andere films van Marvel, alle Star Wars-films en een collectie van Disney- en Pixar-films.

In de loop van de komende maanden wordt hier nieuw materiaal aan toegevoegd, waaronder series die exclusief op Disney+ te bekijken zijn. De dienst heeft zijn eigen app voor iOS en Android en is daarnaast op de PlayStation 4, Xbox One, televisies, Chromecasts en in je browser beschikbaar.

Download Disney+ voor iOS en Android (gratis)

Microsoft To Do

Microsoft vernieuwt zijn takenapp To Do met een nieuw design en functies die rechtstreeks zijn overgenomen van Wunderlist. Deze populaire app werd in 2015 door Microsoft gekocht. Zo kun je met een druk op de knop al je taken uit Wunderlist overzetten naar deze nieuwe app.

De app heeft felle nieuwe kleuren gekregen en ondersteunt spoedig ook een donkere modus die bij die van iOS 13 aansluit. De app biedt een duidelijk onderscheid tussen geplande taken en taken die je vandaag moet afvinken. Door het markeren van een opdracht wordt hij automatisch in de groep 'Belangrijk' ingedeeld.

De app is gratis te downloaden op de iPhone en Mac, takenlijsten worden tussen deze twee apparaten automatisch gesynchroniseerd. Wel heb je een Microsoft-account nodig om van To Do gebruik te kunnen maken.

Download Microsoft To Do voor iOS (gratis)

Vivaldi Browser

Ben je op zoek naar een browser die je alle vrijheid geeft om 'm op jouw gebruik af te stemmen? Dan kun je vanaf nu Vivaldi op Android eens proberen. De populaire alternatieve browser maakt de overstap naar Android als bèta, maar is gratis in de Play Store te downloaden. Houd er dus wel rekening mee dat er hier en daar een fout in kan opduiken omdat het nog niet de definitieve versie is.

Vivaldi heeft wat handige functies ingebouwd, zoals een optie om schermopnames te maken en een notitieblok dat de browser synchroniseert tussen je apparaten. De browser zet veiligheid voorop en synchroniseert je wachtwoorden, bladwijzers en meer met end-to-end-encryptie. Goed nieuws dus voor mensen die Vivaldi al op hun computer gebruiken en nu gemakkelijk verder kunnen surfen op hun Android-toestel.

Download Vivaldi voor Android (gratis)