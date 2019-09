De Chinese telecomfabrikant Huawei is bereid om een kopie van zijn 5G-technologie voor een eenmalige financiële vergoeding te verkopen aan een concurrent, zegt directeur Ren Zhengfei in een interview met The Economist. De koper krijgt daarmee toegang tot onder meer de patenten, licenties, broncode en blauwdrukken van Huaweis 5G-technologie.

Door de technologie en kennis daaromtrent aan een ander bedrijf over te dragen, hoopt Huawei een concurrent te creëren die de 5G-technologie kan doorontwikkelen of gebruiken. De kosten voor het totaalpakket zouden in de tientallen miljarden dollars kunnen lopen.

Het aanbod is tevens een poging om argwaan jegens Huawei weg te nemen. De Verenigde Staten beschuldigen Huawei, vooralsnog zonder publiek bewijs, ervan een verlengstuk van de Chinese staat te zijn en daarmee spionage te kunnen faciliteren. Als gevolg daarvan wordt de aanschaf van 5G-apparatuur van Huawei in veel westerse landen tegen het licht gehouden.

De koper van Huaweis 5G-technologie zou de broncode van de technologie aan kunnen passen, waardoor Huawei en de Chinese regering geen invloed zouden hebben op de technologie van beheerder. Als onderdeel van de deal zou Huawei zijn eigen technologie ook mogen blijven ontwikkelen en de telecomapparatuur blijven verkopen.

Op die manier zou een scenario kunnen ontstaan waarbij de koper van Huaweis 5G-technologie zaken doet in westerse landen, terwijl Huawei zich richt op onder meer Afrika, het Midden-Oosten en Azië.