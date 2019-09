Israël is volgens de Verenigde Staten verantwoordelijk voor het plaatsen van spionageapparatuur bij het Witte Huis in Washington en elders in de stad, meldt Politico donderdag op basis van drie anonieme ingewijden.

Het gaat om antennes waarmee smartphones in de gaten worden gehouden. Met de apparaten kunnen door middel van signalen de locatie, informatie over telefoongesprekken, internetgebruik en unieke identificatienummers van een smartphone verzameld worden.

Volgens de bronnen van Politico waren de antennes bedoeld om de Amerikaanse president Donald Trump en mensen om hem heen te bespioneren. Het is onduidelijk of en in welke mate de plaatser van de antennes daarin geslaagd is.

In mei 2018 werd in Amerikaans overheidsonderzoek geconcludeerd dat rond het Witte Huis in Washington en elders in de stad verschillende spionageantennes geplaatst zijn.

VS heeft Israël ondanks onderzoek niet berispt

De Israëlische ambassade ontkent in gesprek met Politico dat Israël verantwoordelijk is. "Israël voert in de Verenigde Staten geen spionageoperaties uit. Punt", aldus een woordvoerder.

Hoewel de VS geconcludeerd zou hebben dat Israël verantwoordelijk is, zou de regering-Trump het land niet hebben berispt. "De reactie (van de VS, red.) is heel anders dan die geweest zou zijn onder de vorige regering", zei een voormalige inlichtingenofficier tegen Politico.

Hoewel de VS en Israël als bondgenoten worden gezien, worden naar verluidt over en weer spionageactiviteiten uitgevoerd om leiders in de gaten te houden.