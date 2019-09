Google is gestart met het uitrollen van de donkere modus voor de Play Store-app. De modus wordt sinds deze week aan Android 10-gebruikers beschikbaar gesteld, meldt XDA Developers.

Dit betekent dat de donkere modus niet direct door iedereen te gebruiken is, maar langzaam beschikbaar wordt gesteld voor smartphones met Android 10.

Woensdag startte Google ook met de uitrol van de donkere modus voor Gmail op Android. De Play Store en Gmail waren de laatste twee Google-apps die voor Android 10 nog niet waren voorzien van deze optie.

Naast Google kiezen ook veel andere softwareontwikkelaars voor een donkere modus in hun apps. Een donkere modus is minder belastend voor de ogen in een donkere omgeving. Daarnaast heeft een donkere modus als voordeel dat zwarte delen op een oledscherm uitgeschakeld kunnen worden, waardoor de accu in theorie langer te gebruiken is.

Google startte begin september met de uitrol van Android 10. Fabrikanten van smartphones bepalen zelf of zij de update voor het besturingssysteem beschikbaar maken voor hun toestellen.