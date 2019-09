Gebruikers van Android-apps krijgen in de toekomst mogelijk de optie om zonder de betreffende app te verlaten een uit een recensietekst en sterrenwaardering bestaande beoordeling in de Play Store achter te laten. Het systeem dat het achterlaten van een appbeoordeling vanuit apps zelf mogelijk maakt, is ingezien door 9to5Google.

De mogelijkheid betekent dat gebruikers niet meer naar de Play Store hoeven om een beoordeling te plaatsen. In plaats daarvan kunnen zij via een pop-upvenster in de app direct een beoordeling in de Play Store plaatsen.

Als Android-gebruikers een beoordeling achter willen laten voor een van de apps die ze gebruiken, moeten ze op dit moment nog de app verlaten. Vervolgens wordt de Play Store geopend, waar het aantal sterren en eventueel een extra tekst ingevoerd kunnen worden.

Het voordeel van beoordelingen binnen de app is voornamelijk gebruiksgemak. Door een aantal extra stappen weg te laten, zullen gebruikers eerder geneigd zijn een beoordeling achter te laten. Dit is bruikbaar voor ontwikkelaars van applicaties omdat meer beoordelingen een beter beeld geeft van wat gebruikers van de app vinden. Deze informatie kan door appontwikkelaars vervolgens gebruikt worden om hun apps aan te passen naar de wensen van de gebruiker.

Het is nog niet duidelijk of de mogelijkheid om Play Store-beoordelingen in de app achter te laten daadwerkelijk beschikbaar wordt, en zo ja: wanneer dat dan zou gebeuren.