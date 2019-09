Disney heeft zijn streamingdienst Disney+ exclusief uitgebracht in Nederland. Gebruikers kunnen de app in zowel de Android- als iOS-appwinkel vinden en uitproberen voordat de dienst in november definitief wordt uitgebracht.

Met Disney+ kunnen gebruikers films en series uit het Disney-imperium streamen en downloaden, waaronder Marvel- en Star Wars-producties. In sommige gevallen zijn de producties voorzien van Nederlandse audio.

Onder meer de films Star Wars: The Last Jedi, Avengers: Infinity War, Beauty and the Beast, Incredibles 2, Maleficent, Mary Poppins Returns, Finding Nemo, Pirates of the Caribbean, Frozen, Bambi en de originele The Lion King zijn op de dienst te bekijken.

In maart voorspelde de Amerikaanse nieuwssite The Information al dat Disney Nederland als proeftuin voor zijn dienst wilde gebruiken. Door Disney+ eerst in Nederland te testen, zou het bedrijf willen voorkomen dat het betreden van de competitieve Amerikaanse markt gepaard gaat met technische problemen.

Disney+ wordt op 12 november definitief uitgebracht. Vanaf dat moment kost de dienst 6,99 euro per maand en wordt het aanbod uitgebreid met nieuwe producties die alleen via de streamingdienst te bekijken zijn.

Het abonnement van gebruikers in de proefperiode wordt automatisch omgezet in een betaald abonnement als zij het niet voor of op 11 november stopzetten.