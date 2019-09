Ongeveer 170.000 Nederlanders hebben in 2018 aangegeven dat één of meerdere socialemedia-accounts in het afgelopen jaar gehackt zijn. Dat komt neer op 1,8 procent van de Nederlandse bevolking van twaalf jaar en ouder met internettoegang, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in zijn woensdag gepubliceerde jaarlijkse Cybersecuritymonitor.

In bijna de helft van de gevallen (45 procent) kon een hacker inbreken op het account omdat de dader toegang had tot het wachtwoord. Dit kan gebeuren doordat mensen hetzelfde wachtwoord voor meerdere diensten gebruiken, hun wachtwoord laten slingeren of een eenvoudig te raden wachtwoord gebruiken.

Uit de Cybersecuritymonitor blijkt verder dat in totaal ruim 1,4 miljoen mensen in 2018 hebben aangegeven het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geworden van cybercrime. Dat komt neer op 8,5 procent van de Nederlanders van twaalf jaar of ouder met internettoegang.

Naast inbraak op socialemedia-accounts zijn Nederlanders het vaakst slachtoffer van een hack van hun e-mailaccount; het gaat dan om een kwart van de gevallen. Daarnaast komen in een relatief klein aantal gevallen ook hacks op computers, laptops, tablets en smartphones voor.

In de cijfers zijn alleen hacks meegenomen waarbij inbreken op het account het primaire doel van het vergrijp is. Misdaad waarbij een onbevoegde inlogt op een account met een andere intentie, bijvoorbeeld om geld te stelen, wordt anders geregistreerd.