Amsterdam is van plan om eind oktober te stoppen met het volgen van passanten op de Wallen en in de Kalverstraat door middel van de zogenoemde wifitracking. Na een proef van twee jaar blijkt dat de wifisensoren bij het tellen van het aantal mensen geen toegevoegde waarde hebben naast het gebruik van warmtebeeldcamera's, laat een woordvoerder van de gemeente na vragen van NU.nl weten.

De gemeente Amsterdam maakt nu nog wel gebruik van deze techniek, waarbij sensoren zoeken naar de wifisignalen die continu door smartphones worden uitgezonden. Daarmee zijn individuele smartphones zichtbaar, ook als die niet met een wifinetwerk zijn verbonden.

Het in kaart brengen van passanten door het wifisignaal van smartphones te volgen is omstreden, omdat er unieke identificatienummers van smartphones voor verwerkt worden. Deze zogenoemde MAC-adressen kunnen, in combinatie met een locatie, herleidbaar zijn naar individuen.

In de Amsterdamse situatie werden de MAC-adressen vervormd tot een lange reeks tekens, die elke 24 uur werd vernieuwd. Het op deze manier anonimiseren van gegevens zorgde er echter voor dat het niet mogelijk was om de informatie over de voetgangersstromen gedurende een langere periode in kaart te brengen.

Tijdens proef zorgen over privacy

Amsterdam startte de proef in het Wallengebied en de Kalverstraat in juli 2017, met als doel de verkeersstromen in kaart te brengen. De CPA, een onafhankelijke privacyadviescommissie van Amsterdam, maakte zich gedurende de proef al zorgen over de mogelijke herleidbaarheid naar personen door het gebruik van de sensoren.

"Als je op de Wallen rondloopt, moet je geen unheimlich gevoel hebben", zegt Ulco van de Pol, voorzitter van de CPA. "Dus je moet als bezoeker weten dat als de wifitracking daar nodig is, individuen niet te herleiden zijn. Als je bezig bent verkeersstromen in kaart te brengen, doet het er niet toe wie daar loopt."

De wifisensoren worden verwijderd zodra de proef formeel afloopt, naar verwachting eind oktober. Wat overblijft, zijn warmtebeeldcamera's om het aantal passanten te tellen. Deze zijn aangevuld met reguliere camera's; de beelden daarvan worden ter controle gebruikt.