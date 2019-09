281 internetoplichters zijn opgepakt na een maandenlange operatie onder leiding van de Verenigde Staten. De meesten van hen zijn gearresteerd in Nigeria. Zij worden ervan verdacht op grote schaal via misleidende e-mails geld afhandig te hebben gemaakt.

In Nigeria zijn 167 arrestaties verricht, terwijl in Turkije 18, in Ghana 15 en in de VS 12 mensen zijn opgepakt. Ook in Europa en Maleisië zijn verdachten gearresteerd. Daarnaast is 3,7 miljoen dollar (3,35 miljoen euro) in beslag genomen.

De opgepakte mensen worden ervan verdacht bedrijven en mensen te benaderen om hun geld afhandig te maken, bijvoorbeeld door zich voor te doen als een collega of zakenpartner. Zij proberen het slachtoffer ervan te overtuigen geld over te boeken naar een bankrekening, bijvoorbeeld met een valse factuur.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten hebben de criminelen in totaal geprobeerd 91 miljoen dollar afhandig te maken. Om dat te bewerkstelligen, zouden zij meer dan 250.000 valse identiteiten hebben aangenomen. Hoeveel geld daadwerkelijk is buitgemaakt, is onduidelijk.

In augustus klaagde de VS al een netwerk van tachtig met name Nigeriaanse internetoplichters aan. Zij zouden met dezelfde vorm van oplichting tientallen miljoenen dollars hebben verdiend.