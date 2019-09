Apple heeft dinsdagavond de nieuwe iPhones aangekondigd: de iPhone 11 en 11 Pro. Ook presenteerde Apple tijdens het event een nieuwe iPad en Apple Watch en werd informatie gegeven over Apple Arcade en Apple TV+

De nieuwe iPhone 11 volgt de iPhone XR op en heeft achterop twee cameralenzen, allebei met resoluties van 12 megapixels. De bovenste camera is een wide-angle-lens, terwijl de onderste ultrawide aanbiedt.

Dat is een upgrade ten opzichte van de XR, die slechts één camera op de achterkant had. Het toestel wordt wederom in meerdere kleuren aangeboden.

De camera ondersteunt voortaan een speciale nachtmodus, waarbij goed belichte foto's bij gemaakt kunnen worden wanneer er weinig licht aanwezig is. Apple gebruikt speciale software om het beeld beter vast te leggen zonder het onscherp te maken.

De nieuwe iPhone draait op de A13 Bionic, een verbeterde processor die een stuk sneller dan de A12 in voorgaande iPhones moet zijn. Apple belooft dat de batterijduur een uur langer zal zijn dan bij de iPhone XR.

Apple gaat de iPhone 11 in de VS voor 699 dollar (ongeveer 633 euro) verkopen. Het is nog niet bekend wat hij in Nederland gaat kosten.

iPhone 11 Pro

De nieuwe iPhone 11 Pro is een geavanceerder model dat de iPhone XS opvolgt. Achterop het toestel zitten drie camera’s, die ook gebruikt kunnen worden om een beeld twee keer uit te zoomen. Hierdoor lijkt een foto van verderaf genomen.

Een software-update maakt het later dit jaar mogelijk om zogeheten Deep Fusion-foto’s te maken. De camera maakt negen foto’s kort na elkaar, die worden geanalyseerd en samengevoegd om één mooier beeld te maken.

Het nieuwe oledscherm heeft 458 pixels per inch en een breed kleurbereik. Volgens de techgigant is dit scherm beter dan een regulier retinascherm, waardoor Apple het een Super Retina XDR-scherm noemt.

Geen 3D Touch

Apple is afgestapt van zijn 3D Touch-scherm waarmee de intensiteit van aanrakingen gedetecteerd werd. De 11 Pro gebruikt Haptic Touch, waarbij je het scherm langer moet indrukken.

De iPhone 11 Pro draait op dezelfde A13-chip als de gewone iPhone 11. De batterijduur ligt gemiddeld vier uur hoger dan bij de iPhone XS.

De Pro wordt in twee varianten geleverd, met schermen van 5,8 en 6,5 inch. Het kleinste model wordt vanaf 999 dollar verkocht, terwijl de grotere telefoon minstens 1.099 dollar kost. Ze zijn vanaf 20 september verkrijgbaar.

Nieuwe Apple Watch en iPad

Eerder tijdens de presentatie werd ook een nieuwe Apple Watch getoond, waarvan het scherm altijd aan blijft staan. Dit horloge wordt vanaf 20 september verkocht.

Een nieuw model van de iPad verschijnt eind september. Deze 10,2 inch-tablet kost 329 dollar.

Apple Arcade

De techgigant toonde ook nieuwe games voor zijn abonnementsdienst Apple Arcade, waarbij klanten een vast bedrag per maand betalen om een selectie aan games te spelen. De abonnementsdienst start op 19 september en kost 5 dollar per maand (ongeveer 4,50 euro). Een officiële europrijs is niet bekendgemaakt.

Apple zal onder andere een vervolg op het klassieker Frogger aanbieden, plus het onderwaterspel Shinsekai. In Sayonara Wild Hearts racen spelers door een neonstad op de maat van de muziek.

Apple TV+

De nieuwe Apple-streamingdienst voor tv-series en films gaat op 1 november van start, belooft het bedrijf. Ook dit abonnement kost 5 dollar per maand. Een europrijs is nog niet bekendgemaakt.

Als je nieuwe iPhone, iPad, Mac of Apple TV koopt, krijg je daar gratis een jaarabonnement op de streamingdienst bij.

Dit artikel wordt nog aangevuld.