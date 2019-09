De Maassluise Hacker Tarik B. heeft dinsdag anderhalf jaar cel opgelegd gekregen van de rechtbank in Rotterdam voor het leeghalen van rekeningen van ING-klanten via malware in e-mails, meldt De Telegraaf.

Tarik B. kreeg toegang tot de rekeningen door duizenden e-mails te versturen waarin malware verborgen zat. Zo raakten tienduizenden computers besmet en kreeg B. toegang tot vertrouwelijke informatie zoals kopieën van paspoorten en salarisspecificaties.

Ook verspreidde B. in 2016 een virus via de website motor-forum.nl waarop hij berichten plaatste als 'Turken stelen mijn chopper help' en 'Marokkanen slopen mijn Suzuki wie kent de daders'. Wanneer een persoon op een van de links klikten, werd het virus geïnstalleerd en werden alle toetsaanslagen op het toetsenbord naar B. verzonden. Zo kon hij gebruikersnamen en wachtwoorden achterhalen.

De rechtbank schrijft in haar vonnis dat "door deze vorm van computercriminaliteit het vertrouwen van consumenten in het betalingsverkeer en het bankwezen ernstig wordt ondermijnd".

In 2016 werd B. aangehouden in zijn ouderlijk huis, waar de politie de deur intrapte. De aanhouding veroorzaakte destijds veel media-aandacht, maar dat is volgens de rechtbank geen reden voor strafvermindering.

Naast de celstraf moet B. ook ruim 39.000 euro betalen aan ING voor vergoedingen voor de slachtoffers en kosten voor het onderzoek naar de hack. Ook hangt hem een extra half jaar cel boven het hoofd als hij binnen twee jaar opnieuw de fout ingaat.