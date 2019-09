Het doorverkopen van e-books is in strijd met de bescherming van auteursrechten, adviseert advocaat-generaal Maciej Szpunar dinsdag aan het Europees Hof.

Het advies aan het Hof is uitgesproken in een zaak tussen e-bookverkoper Tom Kabinet en twee Nederlandse uitgeversbonden. De zaak loopt al sinds 2014.

Op de site van Kabinet kunnen mensen legaal gekochte e-books aan anderen doorverkopen. Maar volgens de uitgevers is een e-book voor één koper bestemd en worden met de doorverkoop auteursrechten geschonden.

De advocaat-generaal noemt in zijn advies meerdere argumenten tegen het doorverkopen van e-books. Zo gaat de kwaliteit van digitale kopieën niet achteruit, zoals ook de uitgevers betogen. Daarnaast brengt het uitwisselen geen extra kosten met zich mee.

Szpunar zegt dat dit tot risico's leidt. Zo concurreren tweedehands e-books met papieren boeken. E-books worden in de oorspronkelijke kwaliteit aangeboden tegen een veel lagere prijs. Voor papieren boeken geldt dat auteurs de controle hebben over de verkoop van nieuwe exemplaren van hun werk, maar dat recht is daarna 'uitgeput'. Tweedehands boeken kunnen daardoor zonder toestemming worden doorverkocht.

Controle lijkt lastig

Volgens Szpunar is het lastig om na te gaan of de verkoper zijn eigen kopie verwijdert nadat het boek is verkocht. Daarnaast is het volgens de advocaat-generaal lastig om legale kopieën te onderscheiden van namaakkopieën. "Dit zou kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van piraterij en zou het moeilijker kunnen maken om maatregelen te treffen."

Szpunar legt uit dat streaming of toegang via een abonnement wel legaal kunnen zijn. "Deze nieuwe vormen van toegang bieden immers hogere inkomsten aan de rechthebbenden en distributeurs en voorzien voor de gebruikers in een flexibelere toegang tot veel meer inhoud."

Het Hof heeft nog geen uitspraak in de rechtszaak gedaan. Dat zal naar verwachting over enkele maanden gebeuren.