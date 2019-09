Week van NUtech Podcast Online gokken mag niet | Wat heb je aan de ingebouwde simkaart? In De week van NUtech is bespreekt de techredactie van NU.nl wat hen deze week bezighoudt. Deze week: De Kansspelautoriteit heeft boetes opgelegd aan websites die online gokdiensten aanboden in Nederland. En we praten over de introductie van de ingebouwde simkaart door T-Mobile. Wat kan je daar eigenlijk mee?