Apple heeft het algoritme van zijn App Store aangepast om zijn eigen apps minder hoog in de zoekresultaten te tonen, zeggen twee Apple-topmannen tegen The New York Times. Vóór de aanpassing stonden veel Apple-apps prominent in de zoekresultaten, zelfs voor Apple-apps die niet aan de zoekopdracht gerelateerd zijn.

In sommige gevallen toonde Apple in zijn appwinkel veertien van zijn eigen apps voordat het resultaat van een andere ontwikkelaar zichtbaar was, concludeert The New York Times op basis van een analyse van de resultaten uit verschillende zoektermen, zoals 'muziek', 'tv' en 'video'.

De praktijk leidde tot kritiek, onder meer vanuit de Europese Unie, dat Apple de macht als platformbeheerder misbruikt ten faveure van zijn eigen apps. Ook in Nederland is de Autoriteit Consument & Mark (ACM) een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik met de App Store gestart.

Apple begeeft zich, naast zijn producten, steeds meer ook op de markt van diensten, zoals audio- en videostreaming. Critici wijzen erop dat Apple daarmee op zijn platform de rol van zowel scheidsrechter als speler aanneemt.

De Apple-topmannen verantwoordelijk voor de App Store en Apples eigen apps zeggen tegen The New York Times dat het bedrijf zijn eigen apps niet handmatig boven die van concurrenten plaatste, maar dat onder meer de populariteit en generieke namen van Apples apps wel tot dit resultaat leidden.

Apple ontkent dat het hoge resultaten van zijn eigen apps een fout was, maar zegt dat de aanpassing van het algoritme een "verbetering" is.