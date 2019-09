KPN is het oneens met de kritiek die de ondernemingsraad (or) van dochterbedrijf en internetprovider XS4ALL vorige maand uitte op het beleid van het telecombedrijf. "XS4ALL kreeg ruimte voor eigen innovaties en initiatieven", schrijft KPN in een persbericht.

De ondernemingsraad van XS4ALL dreigde begin augustus naar de rechter te stappen als KPN zich niet bereid zou tonen om XS4ALL voort te laten bestaan. In de bijbehorende brief betichtte de or KPN van "wanbeleid en waardevernietiging". Het aangekondigde sluiten van XS4ALL zou een resultaat zijn van "slechte aansturing" door KPN.

Het management van KPN en XS4ALL is het niet eens met die karakterisering, schrijft het. "In de afgelopen 21 jaar heeft XS4ALL als onderdeel van KPN een onderscheidende positie in de telecommarkt en binnen de KPN groep in kunnen nemen." Het management zegt dat het besluit om XS4ALL in KPN op te laten gaan, "uitvoerig en zeer zorgvuldig" is genomen.

"Het lijkt erop dat KPN volledig in de ontkenning zit zonder naar de bezwaren te luisteren", laat Daan Willems van de or in een reactie weten. De or is volgens Willems van plan de brief te bestuderen en met KPN in gesprek te gaan, maar ziet niet af van de mogelijkheid om naar de rechter te gaan.

In de oorspronkelijke brief uit augustus, zei de or dat het bereid was om de rechter te vragen om een onafhankelijk onderzoek naar het KPN-beleid. Het is nu afwachten of dat gaat gebeuren.

Begin dit jaar maakte KPN bekend dat het van plan was om XS4ALL op te laten gaan in het moederbedrijf. Als reactie kwamen klanten van het bedrijf in opstand, en werd er een petitie in het leven geroepen in een poging de provider te redden.