Het Openbaar Ministerie (OM) maakt zich zorgen over de mogelijkheid om misbruik te maken van deepfake-filmpjes, waarmee beelden via algoritmes worden gemanipuleerd. Dat schrijft de NOS zaterdag.

De officier van justitie, Lodewijk van Zwieten, zegt tegen de NOS bezorgd te zijn over het gemak waarmee deepfake-video's zijn te maken. "We moeten beseffen dat als we iets zien, we dat straks niet meer kunnen geloven. Straks kun je makkelijk iets in beeld brengen terwijl het niet echt is gebeurd."

Recent kwam de Chinese app ZAO in opspraak. Met de app kunnen gebruikers hun eigen gezicht in een filmscène plaatsen door selfies te uploaden. Het resultaat is snel overtuigend: gezichtsuitdrukkingen zoals in de film worden via algoritmes van de app nagebootst met de foto's van gebruikers.

De officier van justitie zegt dat het met een soortgelijke app gemakkelijk wordt om een filmpje te maken, "waarop je iemand anders iets strafbaars laat doen".

Vorige maand verscheen NOS-presentatrice Dionne Stax nog in een deepfake-video. Het gezicht van Stax werd op een naakte vrouw in een pornofilmpje gemonteerd. Daardoor moest het lijken alsof ze er zelf in speelde.

Van Zwieten vreest dat dit in de toekomst ook kan gebeuren onder tieners. Daarnaast zijn er zorgen om afpersingen met de nepfilmpjes. Zo zouden filmpjes met iemands gezicht verspreid kunnen worden als het slachtoffer de afperser niet betaalt.

De officier van justitie vindt het niet nodig om het bestaande strafrecht aan te passen met het oog op deepfakes. "Maar we moeten wel een debat hebben over deze technologie."