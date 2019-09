Grote telefoonmerken presenteren hun nieuwe toptoestellen vaak op eigen evenementen. Maar op technologiebeurs IFA in Berlijn waren toch enkele nieuwe smartphones te vinden. Dit waren de opvallendste.

TCL Plex

Het Chinese TCL heeft merknamen als BlackBerry en Alcatel in handen, maar toonde op de IFA zijn eerste toestel onder de eigen merknaam: de TCL Plex.

De Plex is een midrange-telefoon met een prijs van 329 euro. Deze zomer komt het toestel uit. Het toestel heeft op de achterkant drie cameralenzen. Een standaard 48 megapixelsensor, een 16 megapixel-groothoeklens en een 2 megapixellens voor foto's bij weinig licht.

Voorop heeft het toestel een 6,5 inch lcd-scherm met linksboven een gat voor de camera en onderin een dunne rand.

Opvouwbare telefoon van TCL

Het merk toonde daarnaast ook een nieuw concept van een opvouwbare telefoon tijdens de presentatie. Dit toestel komt voorlopig niet op de markt, maar het toont dat TCL wel nadenkt over dit soort mobiele oplossingen.

Het model dat op IFA te zien was, had een langwerpig scherm aan de binnenkant en kon als een portemonnee worden dichtgevouwen. De kant van de vouw was daarbij wel een stuk dikker dan de andere kant. Ook stak aan de bovenkant een stukje scherm uit, mogelijk om notificaties te tonen.

LG G8X ThinQ met Dual Screen

LG heeft geen vouwtelefoons maar presenteerde wel de LG G8X ThinQ. Deze telefoon biedt onder meer een 6,4 inch-oledscherm en twee camera's op de achterkant, waarvan een een groothoeklens is.

De telefoon kan in een case geklikt worden om een tweede scherm te koppelen. Dit komt van pas als er bijvoorbeeld twee apps naast elkaar gezet moeten worden of als de gebruiker spelletjes wil spelen.

Motorola One Zoom

Lenovo kondigde de Motorola One Zoom aan, de nieuwste telg in de Motorola One-serie. De telefoon valt op vanwege de vier cameralenzen achterop. Naast een standaardlens heeft de telefoon een groothoeklens, een dieptesensor en een telelens. Hiermee kan tot drie keer optisch (zonder kwaliteitsverlies) worden ingezoomd.

Onder de lenzen is een lichtgevend Motorola-logo geplaatst. Achter het scherm is een vingerafdrukscanner aanwezig. Het toestel is met 429 euro scherp geprijsd. De Motorola One Zoom heeft een 4.000 mAh-accu, een 6,4 inch oledscherm, een Snapdragon 675-processor (niet de krachtigste chip) en 4GB werkgeheugen.

F(x)tec Pro1

Voor de mensen die nog steeds snakken naar een fysiek toetsenbord, is er de F(x)tec Pro1. Deze smartphone heeft een toetsenbord dat vanaf de achterkant uitgeschoven kan worden. De gebruiker draait het toestel in landschapmodus en kan vervolgens met behulp van fysieke toetsen typen.

De telefoon heeft een 6 inch scherm en een wat verouderde Snapdragon 835 van Qualcomm. Er is 6GB werkgeheugen, een accu van 3.200 mAh en een koptelefoonaansluiting. Ook is de Pro1 voorzien van een vingerafdrukscanner.

De smartphone gaat 650 euro kosten als hij in oktober verschijnt.

Nokia 2720 Flip

De opvallendste telefoon op de bescheiden stand van HMD Global dit jaar was de Nokia 2720 Flip. De afgelopen jaren heeft het bedrijf vaker klassieke Nokia-telefoons uitgebracht in een modern jasje, dit keer is het de klaptelefoon.

De originele Nokia 2720 kwam tien jaar geleden op de markt. Nu is het toestel terug, voorzien van 4G en apps zoals WhatsApp en Facebook. Typen werkt met een T9-toetsenbord, net als vroeger. Deze telefoon is geen alternatief voor een hoogwaardige smartphone, maar met een prijs van 90 euro een geinige retrokeuze.