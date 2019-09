De online encyclopedie Wikipedia was vrijdag vanaf 20.00 uur enige tijd moeilijk tot niet bereikbaar door "netwerkproblemen in Amsterdam", waar servers van Wikipedia staan, schrijft de Italiaanse tak van moederbedrijf Wikimedia op Twitter. Rond 21.45 leek de site weer toegankelijk.

De storing leek niet beperkt tot Wikipedia: alle sites die deel zijn van Wikimedia waren niet te bereiken. De storing trof gebruikers in heel Europa en mogelijk delen van het Midden-Oosten.

De website van Wikipedia was nog gewoon toegankelijk voor andere gebruikers. Met een proxy was het mogelijk om via de Verenigde Staten toegang te krijgen tot de site.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Sommige gebruikers op Twitter en in onofficiële Wikipedia chatkanalen spreken van een mogelijke DDOS-aanval.