Er zijn 236 nieuwe emoji's op komst. Ze zijn al lang goedgekeurd, maar met de komst van het nieuwe besturingssysteem Android 10 op de Pixel-telefoons van Google en de aanstaande iOS 13-update staan ze straks ook op je smartphone. Maar hoe wordt een nieuwe emoji eigenlijk op deze aarde gezet?

Dit jaar verscheen er een reeks opvallende nieuwe emoji's: nieuwe genderneutrale varianten voor bestaande emoji's, zoals een politieagent en een persoon bij de kapper, maar ook vrouwelijke varianten van diezelfde emoji's, een wafel en een flamingo. Het aantal emoji's ligt daarmee officieel op 3.019.

Maar hoe zijn we zo ver gekomen? We beginnen met een stukje geschiedenis.

Hoe het ooit begon

"NTT DoCoMo heeft een lijst pictografische tekens gemaakt die bedoeld zijn om op de smartphone gebruikt te worden." Met die zin kwam de emoji in 2000 voor het eerst ter sprake bij het Unicode Consortium.

Smartphoneprogrammeur Graham Asher benadrukte in deze brief dat hij niet voorstelde om de emoji toe te voegen aan Unicode, de heersende standaard voor tekst op internet die het consortium beheert. "Maar ik vind het wel interessant om te horen wat mensen denken over symbolen."

Geen vreemde slag om de arm: op dat moment waren emoji vooral een Japanse kwestie. Eerst was er SoftBank, een Japanse telefoonfabrikant die in 1997 een mobieltje uitbracht met primitieve emoji. Daarna volgde DoCoMo, die zijn gebruikers in 1999 de mogelijkheid gaf om kleine plaatjes toe te voegen aan e-mails en sms-berichten.

Al snel verspreidde het fenomeen zich naar andere Japanse providers. Deze proto-emoji's waren niet tussen providers uit te wisselen: stuurde je een emoji naar iemand met een andere provider, dan zag deze slechts twee streepjes.

De Japanse providers probeerden dit probleem op te lossen met verschillende vertalers die de ene emojivorm in de andere konden omzetten, maar al snel liepen ook westerse providers tegen het probleem aan.

Google deed in 2006 een poging om de karakters deel te laten uitmaken van de algemene tekststandaard. Het bedrijf keerde zich tot Unicode: konden de plaatjes niet gewoon aan de symbolenlijst worden toegevoegd? Die lijst beslaat de meeste alfabetten en leestekens op aarde en zorgt ervoor dat we bijvoorbeeld ook in Europa Japanse tekens kunnen zien.

Pas in 2010 werden emoji officieel deel van de symbolenlijst. Sindsdien groeit het aantal emoji gestaag.

Het begint met een voorstel

Om een emoji toe te voegen aan de symbolenlijst, hoef je geen Apple- of Google-medewerker te zijn. Je moet alleen geduld hebben - en zeker zijn van je zaak.

Iedereen mag een voorstel indienen via het voorstelformulier. Dat begint simpel: het Unicode Consortium wil eerst weten hoe de emoji moet heten, hoe die eruit moet zien en waar in de lijst deze moet komen te staan.

Pas daarna volgen de moeilijke vragen. Want waarom moet nu net jouw emoji door iedereen te gebruiken zijn? Unicode hanteert een handige lijst van zaken waar elke emoji aan moet voldoen. Wordt een versie van de emoji al vaak ergens online bijvoorbeeld als emoticon gebruikt, en is het symbool oprecht anders is dan bestaande emoji? Ook belangrijk: betekent de emoji meer dan alleen het plaatje? Zo kan de kattenemoji ook gebruikt worden als symbool om positiviteit uit te stralen, schrijft het Unicode Consortium zelf in zijn uitleg.

Vervolgens moet je ook bewijzen dat je emoji niet te specifiek is, geen logo is, niet al min of meer bestaat en geen onderdeel van een vluchtige hype is. En, benadrukt Unicode, vraag alsjeblieft geen emoji's aan alleen omdat ze ten goede komen van een goed doel.

Daarom heeft Unicode een flamingo-emoji

Inspiratie nodig? Unicode houdt netjes bij welke emojivoorstellen zijn aangenomen en hoe ze in elkaar staken. Zo vroeg Apple om emoji's met rolstoelen en blindegeleidenhonden omdat "de ervaringen van mensen met een handicap nog niet goed gerepresenteerd worden door de bestaande emoji", en noemde iemand de populariteit van de hashtag #wherestheflamingoemoji als reden om een flamingo-emoji toe te voegen. Allebei werden dit jaar aan de emojilijst toegevoegd.

Daar moet je overigens wel mee uitkijken. Het Unicode Consortium vindt het niet leuk als mensen om emoji's zeuren op sociale media, schrijft het. "Noem niet alleen voorbeelden van mensen die op sociale media vragen om een emoji. Dat is geen betrouwbare, bruikbare data." Ook het noemen van internetpolls is een mogelijke doodsteek voor je voorstel: die kunnen gemakkelijk gemanipuleerd worden.

Naast het proces voor individuele emoji, biedt Unicode nog twee mogelijkheden aan. Je kan bestaande pictografische symbolen laten omzetten naar 'echte', getekende emoji, maar je kunt Unicode ook vragen om een hele reeks emoji toe te voegen. De procedures voor beide gevallen wijken heel lichtjes af.

En dan is het wachten...

Unicode accepteert elk jaar tot 31 maart nieuwe voorstellen voor het daaropvolgende jaar. Hoe eerder je bent, hoe sneller je emoji wordt meegenomen in het proces. Het kan tot dertig dagen duren voordat het speciale emojicomité je voorstel überhaupt kan lezen. Dan krijg je een lijst suggesties: pas het voorstel aan, en stuur nog maar een keer op.

Pas wanneer het emojicomité gelukkig is met je voorstel, mag het door naar het technisch comité van Unicode. Dat duurt lang: het technisch comité ontmoet elkaar maar eens per kwartaal. En vaak is het comité het niet meteen met elkaar eens, waarschuwt Unicode - het kan zomaar meerdere kwartalen duren voordat alle neuzen dezelfde kant op staan.

Het hangt ook af van de houding van de grote socialemediaplatforms. Als Twitter, Apple en Facebook niks met je emoji willen doen, dan is de kans klein dat het voorstel wordt aangenomen. En zijn er dat jaar te veel voorstellen voor soortgelijke emoji - zoals verschillende hondenrassen - dan kan het zijn dat je tot volgend jaar moet wachten. Het Unicode Consortium wil namelijk dat nieuwe emoji's "in balans" zijn: niet te veel van het een of het ander.

Het technisch comité neemt ten slotte in het tweede kwartaal van het daaropvolgende jaar een beslissing. Luidt die 'ja', dan komt je emoji in de tweede helft van dat jaar eindelijk in de officiële lijst. Hoera! Het heeft maar anderhalf jaar geduurd - als je geluk hebt gehad, en je voorstel goed in elkaar steekt, natuurlijk.