Het Chinese techbedrijf TCL toont op de IFA in Berlijn verschillende concepten. Een daarvan is een bril waarop dragers films en series kunnen kijken, volledig aangedreven door een smartphone.

TCL heeft nog geen naam voor de headset. Het apparaat staat bekend als Project Archery of als wearable display. Het is een grote skibril waarop beelden van een gekoppelde smartphone geprojecteerd kunnen worden.

Dit soort oplossingen hebben we vaker gezien op beurzen, maar vaak moesten we naar een witte muur kijken voor het beste beeld. Omdat de video op glas geprojecteerd wordt, zie je namelijk altijd een deel van de achtergrond.

Op de bril van TCL viel dat mee. Zelfs gericht op een drukke beursvloer kwam de omgeving nauwelijks door het display heen. Dat komt omdat het glas zelf al verduisterd is, zoals een zonnebril. Het is dan ook geen augmentedrealitybril vol mogelijkheden, maar simpelweg een headset waarop je filmpjes kan kijken.

De wearable was gekoppeld aan een telefoon via USB-C. We konden drie vooraf ingestelde video's bekijken als onderdeel van de demo, maar uiteindelijk moet het ook werken met videodiensten zoals YouTube en Netflix. Daarnaast kan het scherm gebruikt worden om games op te tonen, terwijl je ze bedient op de smartphone.

Apps zoals Twitter en Facebook zouden niet werken op de bril. Het apparaat is vooralsnog bedoeld voor video's en games.

Helder beeld en geluid uit de pootjes

Het display was helder, maar aan de randen was wel een kleine vervorming te zien. Hierdoor was het beeld niet helemaal rechthoekig, maar op sommige plekken iets golvend. Het geluid komt uit de poten en klonk op de beurs aardig. Omdat het geluid niet direct je oren ingaat, blijft ook de omgeving goed hoorbaar. Waarschijnlijk is de audio in een stille omgeving beter.

In de demo konden we kiezen uit drie video's. Door subtiel naar links te draaien, konden we de linkervideo selecteren. We bekeken een 2D-video, maar volgens TCL werkt de bril ook met 3D-beeld. Dat konden we niet testen.

De headset was nog wel lomp en enigszins zwaar. Zo drukte de bril behoorlijk op de neus, wat na een tijdje dragen niet comfortabel meer aanvoelt. We mochten de bril niet met onze handen aanraken, over de stevigheid kunnen we daarom niets zeggen.

Bril verschijnt in 2020

Op dit moment is de wearable nog een concept, maar de werknemer van TCL kon ons vertellen dat de bril volgend jaar op de markt moet komen. Onduidelijk is of het apparaat dan ook werkt met telefoons die een andere aansluiting dan USB-C hebben. Een specifieke datum en prijs zijn niet bekendgemaakt.

TCL zal de komende tijd mogelijk nog aanpassingen maken. Wij hopen dat de bril iets kleiner en lichter wordt. Dat is zeker mogelijk, bewees Nreal Light op zonnebrilformaat begin dit jaar al op de techbeurs CES. Daarnaast verwachten we van deze brillen tegenwoordig ook dat ze AR-toepassingen hebben, maar daarover was eveneens niets bekend.