De populaire Android-app CamScanner is terug in de Play Store. De app was eerder verwijderd, omdat in augustus malware was ontdekt. Daardoor kregen gebruikers ongewenste reclame te zien.

Gebruikers die de app al hadden gedownload, worden door het bedrijf achter CamScanner aangeraden de app te updaten.

Met CamScanner is het mogelijk om documenten te scannen en om te zetten in pdf-bestanden. De app is meer dan honderd miljoen keer gedownload.

Hoeveel gebruikers door de malware zijn getroffen, is niet bekend.