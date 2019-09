De LG G8X ThinQ wordt in Nederland uitgebracht met het LG Dual Screen. Door de telefoon in de case met extra scherm te klikken, krijgen gebruikers meer schermruimte om te multitasken.

LG onthulde de LG G8X ThinQ donderdag op technologiebeurs IFA in Berlijn. De Koreaanse telefoonmaker kiest niet voor een opvouwbare telefoon om meer schermruimte te bieden, maar brengt een nieuwe versie van de LG Dual Screen op de markt.

Op MWC presenteerde LG al een Dual Screen voor de LG V50. Dit keer is het scherm even groot als het standaarddisplay van de LG G8X ThinQ. In beide gevallen gaat het om een 6,4 inch oledscherm. In het extra scherm zit een inkeping, maar heeft geen camera. Dit is volgens LG om het ontwerp van de twee schermen naast elkaar gelijk te houden.

Multitasken en gamen

Door het tweede scherm te koppelen, kunnen gebruikers bijvoorbeeld YouTube links openen en rechts een webbrowser. In landschapmodus kan de Chrome-browser over de twee schermen geplaatst worden. Ook kan het bovenste scherm een game tonen, terwijl op het onderste scherm virtuele knoppen te vinden zijn voor de besturing.

De hoes bedekt de camera's (een standaard- en groothoeklens) op de achterkant van de G8X ThinQ niet. Dichtgeklapt is op de voorkant van de hoes bijvoorbeeld de tijd af te lezen. Ook doet de hoes dienst als spiegel.

De LG G8X ThinQ is voorzien van een 4.000 mAh-accu en heeft een vingerafdrukscanner in het display. LG biedt in de videostand op de camera een ASMR-functie. Daarbij wordt de microfoon drie keer versterkt.

Het toestel komt in Nederland gebundeld met het Dual Screen op de markt. Een specifieke datum is nog niet bekend, maar het zal rond oktober of november zijn.