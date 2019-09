Facebook gaat zijn datedienst Facebook Dating begin 2020 beschikbaar maken in Europa, heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt op zijn blog.

Met de datedienst kunnen Facebook-gebruikers een apart datingprofiel maken en gekoppeld worden aan andere Facebook Dating-gebruikers. Gebruikers kunnen hun interesse in een ander aangeven door een reactie achter te laten of bij het profiel een vind-ik-leukknop in te drukken.

Facebook gaat geen potentiële dates selecteren uit de vriendenlijst van de gebruikers. Een uitzondering daarop is de zogenoemde Secret Crush. Daarmee kunnen gebruikers van maximaal negen Facebook-vrienden of Instagram-volgers aangeven hen leuk te vinden. Als dat wederzijds is, ontstaat een match.

Facebook Dating is vooralsnog alleen te gebruiken in Noord- en Zuid-Amerika en in een aantal landen in Zuidoost-Azië.