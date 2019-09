Signify, de voormalige lichtdivisie van Philips, heeft donderdag op techbeurs IFA in Berlijn nieuwe producten gepresenteerd. Het bedrijf brengt onder meer een slimme Philips Hue-knop en een vernieuwde Hue Go-lamp uit.

De Hue Smart Button is een losse knop waarmee slimme lampen van Philips te bedienen zijn. Lampen zijn hiermee te dimmen of aan en uit te zetten. Op de knop kunnen ook licht- en kleurenscènes worden ingesteld.

Daarnaast kan de temperatuur van de lamp aangepast worden op basis van het moment van de dag. Zo geeft de lamp in de avond geel licht en kleurt hij overdag wit of blauw. De knop kost 19,95 euro.

Vernieuwde draagbare lamp Hue Go

Signify heeft ook de draagbare Hue Go-lamp vernieuwd. De eerste versie van dit product verscheen in 2015. Nu zijn meer kleuren toegevoegd en is de batterijduur verbeterd. Op een volle lading gaat de lamp drie uur mee bij normaal gebruik en tot achttien uur in de besparende stand.

De lamp ondersteunt nu ook bluetooth. Hierdoor is de Hue Go ook te gebruiken met stembediening van Google Assistent of Alexa zonder dat daarvoor een Hue Bride-hub nodig is. Bij gebruik van HomeKit is die wel nodig. De nieuwe Hue Go kost 79,95 euro en is in november te koop.

Band tegen snurken

Niet alleen Signify was met het Philips-merk op IFA. Ook Philips zelf stond met een presentatie op de beurs. Het bedrijf brengt onder meer de SmartSleep Snoring Relief Band uit. Deze band wordt door snurkende gebruikers om hun borst gedragen om te zorgen dat ze stoppen met snurken.

Volgens het bedrijf snurken veel mensen als ze op hun rug liggen. Met trillingen worden ze in hun slaap gestuurd, zodat ze van houding veranderen. De band komt in 2020 in Europa op de markt, een prijs is nog niet bekend.