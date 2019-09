Facebook-oprichter en -directeur Mark Zuckerberg is woensdag opgeroepen om in Ierland te getuigen voor een internationaal privacycomité, blijkt uit een brief in handen van CNN. In het Iers parlement vindt op 7 november voor de derde keer internationaal overleg plaats over desinformatie en privacy.

Het internationale privacycomité, dat naast Ierland onder meer bestaat uit het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië, bespreekt onder meer de verspreiding van haatdragende inhoud en buitenlandse inmenging in verkiezingen.

Zuckerberg heeft eerdere uitnodigingen van het comité afgeslagen. Bij de eerste bijeenkomst, die in november plaatsvond in het Verenigd Koninkrijk, weigerde hij ook om per videoverbinding vragen te beantwoorden. In mei besloot de Facebook-topman om niet naar Canada af te reizen voor het tweede overleg.

Zuckerberg heeft tot vrijdag om te reageren op de oproep om opnieuw te komen te getuigen.