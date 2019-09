Facebook en Instagram gaan gebruikers die via de sociale media naar informatie over vaccinaties zoeken, verwijzen naar de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), maakt Facebook woensdag bekend op zijn blog.

Op Facebook wordt regelmatig desinformatie over vaccinaties en mazelen verspreid. Zo gaat begin september een bericht rond waarin een onbetrouwbaar onderzoek over vaccinaties wordt gedeeld, constateert NUcheckt - dat Facebook-berichten controleert op onwaarheden - woensdag.

Facebook neemt al langer maatregelen om desinformatie omtrent vaccinaties tegen te gaan. Zo verschijnen antivaccinatiegroepen en -pagina's sinds maart lager in de zoekresultaten. Ook zijn antivaccinatieadvertenties verboden.

In augustus nam het sociale medium Pinterest al maatregelen om zoekopdrachten rond mazelen en vaccinaties te verwijzen naar de WHO. Mazelen kunnen dodelijk zijn, maar de ziekte is tegen te gaan met twee veilige en effectieve vaccinaties voor kinderen.