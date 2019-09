Amazon test een scanner die een persoon kan identificeren door de hand te scannen. Met deze 'handscanner' moeten consumenten sneller af kunnen rekenen in de supermarkt, aldus The New York Post.

De handscanner wordt op dit moment getest in Amazon-kantoren in New York, waar medewerkers op die wijze kunnen betalen bij snoep- en drankautomaten. Amazon zou de technologie begin volgend jaar willen introduceren in enkele locaties van supermarktketen Whole Foods. De supermarktketen is eigendom van Amazon.

Wanneer een persoon zijn hand voor de scanner houdt, kan de technologie de vorm en grootte van een hand bepalen. Daarbij hoeft de scanner niet aangeraakt te worden, zoals bij een vingerafdrukscanner het geval is.

De technologie is nu nauwkeurig tot een duizendste van een procent, maar Amazon wil een nauwkeurigheid van een miljoenste van een procent behalen voordat ze de technologie lanceert.

Met de handscan wil Amazon het afrekenproces versnellen. Gemiddeld duurt een betaling met een bankpas tussen de drie en vier seconden, maar met de scanner moet een betaling in drie tiende van een seconde gebeuren.