Google heeft in de laatste update voor de iOS-app de mogelijkheid geïntroduceerd om afbeeldingen in e-mails niet langer automatisch te downloaden. Daarmee wordt het eenvoudiger om trackingsoftware in e-mails te blokkeren.

In e-mails kan trackingsoftware worden verstopt in een doorgaans onzichtbare afbeelding in de tekst. Bij het openen van de e-mail verzamelt deze afbeelding informatie over of, wanneer en soms ook waar de e-mail geopend is.

Door afbeeldingen niet automatisch te laden, maar eerst om toestemming te vragen, kunnen dergelijke afbeeldingen met trackingsoftware ontweken worden.

De functie was eerder al beschikbaar in de webversie van Gmail, maar Google voegt daar nu ondersteuning voor app-gebruikers met een iPhone aan toe. De functie kan aangezet worden in de instellingen van de app.