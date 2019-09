Voor de bekendmaking van de eerste elektrische raceauto van Porsche bedacht het bedrijf een reclamestunt waarin gamers via streamingsplatform Twitch de auto konden 'vrijspelen'. De gamers hadden vier uur nodig om het spel uit te spelen, aldus The Verge.

De advertentie was vormgegeven als een interactief puzzelspel dat de gamers gezamenlijk via Twitch konden spelen. Het spel speelde zich in de realiteit af, in een Porsche-complex in Duitsland waar twee medewerkers - in de game coureur - klaarstonden om de acties die via het platform werden doorgegeven uit te voeren.

Het spel werd live op het Twitch-kanaal van Porsche gestreamd, waar gamers in de reacties konden stemmen over welke actie uitgevoerd moest worden. Op deze manier moesten de spelers de coureurs langs de bewaking en richting de auto zien te loodsen. Een van de opdrachten voor de coureurs was om zich in een kartonnen doos te verstoppen.

Bij het uitspelen van de game werd de nieuwe elektrische raceauto van Porsche onthuld. De stream had gemiddeld zo'n 28.000 kijkers en volgens Adam Harris van Twitch hebben bijna een miljoen mensen gespeeld gedurende de vier uur die het spel duurde.

Harris laat weten dat er vanwege het succes van de actie gesprekken tussen Twitch en Porsche over toekomstige acties zijn, maar of het daarbij om nieuwe reallifegames gaat, liet hij niet los.